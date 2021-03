Covid a Como, i dati del 21 marzo 2021: 197 nuovi casi

Sono 4.003 i nuovi positivi al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 46.150 tamponi. Il tasso di positività è dunque dell'8,67%, in linea con i giorni precedenti. Come di consueto, ogni giorno i dati vengono forniti nel pomeriggio da Regione Lombardia e Protezione Civile.

I ricoverati in Lombardia nei reparti non intensivi sono ora 6.926, ovvero 35 in più, mentre quelli in terapia intensiva sono 806, ovvero 15 in più. Come sempre si tratta di differenze tra i nuovi ricoverati e coloro che, invece, sono stati nel frattempo dimessi. In totale, tra guariti e dimessi dagli ospedali, in Lombardia nelle ultime 24 ore si contano quasi tremila persone. Così come circa 1.300 in più (per un totale di 98.043 persone) si trovano in isolamento a domicilio. Infine, purtroppo, sono decedute per Covid in Lombardia 90 persone nelle ultime 24 ore.

A Como e provincia i nuovi casi sono 197, ieri erano 316.

I dati per provincia:

Milano 1.094

Brescia 902

Monza e Brianza 470,

Bergamo 314, Pavia 222

Mantova 182

Lecco 144

Varese 137

Cremona 117

Sondrio 78

Lodi 58