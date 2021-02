Covid a Como, i dati del 20 febbraio: 229 nuovi casi

Nella giornata del 20 febbraio sono stati diffusi i dati sul numero di nuovi contagi. Sono 3.019 i casi di coronavirus riscontrati in Lombardia. Nel dettaglio sono 229 i nuovi positivi in provincia di Como. Sono 37 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in. I dimessi/guariti sono 1.406 in più del giorno prima.

Milano 815,

Bergamo 186

Brescia 766

Como 229

Cremona 46

Lecco 114

Lodi 50

Mantova 109

Monza e Brianza 206

Pavia 146

Sondrio 39

Varese 238

Il report quotidiano riguardante la Lombardia e le altre Regioni italiane è disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.