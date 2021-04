Covid a Como, i dati del 2 aprile 2021: 299 nuovi casi

Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono 3.941 i nuovi positivi (6,8%). I guariti/dimessi sono 3.221. A Como e provincia i nuovi casi sono 299, ieri erano 421.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 57.421 (di cui 37.409 molecolari e 20.012 antigenici) totale complessivo: 8.286.122

- i nuovi casi positivi: 3.941 (di cui 197 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 616.293 (+3.221), di cui 6.068 dimessi e 610.225 guariti

- in terapia intensiva: 857 (-3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.703 (-120)

- i decessi, totale complessivo: 30.959 (+97)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.273 di cui 537 a Milano città;

Bergamo: 264;

Brescia: 656;

Como: 299;

Cremona: 137;

Lecco: 97;

Lodi: 84;

Mantova: 217;

Monza e Brianza: 389;

Pavia: 195;

Sondrio: 63;

Varese: 164