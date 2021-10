Covid a Como, i dati del 16 ottobre: 21 nuovi casi

Nelle ultime 24 ore in lombardia sono stati effettuati e processati 106.211 tamponi. I nuovi positivi sono 432, e il tasso di positività è allo 0,4%. Calano i pazienti in terapia intensiva (-1) e anche nei reparti generici covid (-10). A Como e provincia i nuovi casi sono 21, ieri erano 13. Dal 18 ottobre inoltre, come ricorda Asst Lariana, cambieranno le regole per le visite negli ospedali (qui le novità legate all'uso del green pass).

I nuovi casi divisi per provincia in Lombardia

Milano 104,

Brescia 41,

Varese 109,

Monza e Brianza 20,

Bergamo 37,

Pavia 21,

Mantova 7,

Cremona 23,

Lecco 8,

Lodi 9,

Sondrio 1.