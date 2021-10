Covid, i dati del 14 ottobre: zero nuovi casi a Como e provincia

In Lombardia sono 273 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore. 10 i decessi. A fronte di 66.424 tamponi effettuati il tasso di positività è allo 0,41%. Scendono i ricoveri in intensiva e arrivano a 54 in tutta la Regione (ieri erano 59), in calo anche nei reparti ordinari (-15). Da domani 15 ottobre entreranno in vigore le nuove regole sull'utilizzo del green pass (dove serve e dove non serve).

I casi nelle province Lombarde

Milano 100,

Bergamo 37,

Brescia 37,

Cremona 5,

Lecco 10,

Lodi 5.

Manrova 1,

Monza e Brianza 36,

Pavia 18,

Varese 7,

Sondrio 7.