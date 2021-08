Covid a Como, i dati del 14 agosto: 45 nuovi casi. 676 in Lombardia

A fronte di 39.438 tamponi processati in Lombardia sono 676 i nuovi casi nelle ultime24 ire. Tre ricoveri in piu' nelle intensive (36 in totale) e nei reparti ordinari 54 (299 in totale). A Como e provincia i nuovi casi sono 45, ieri erano 25. 4 i decessi per covid in Lombardia nell'ultima giornata.

I casi per provincia in Lombardia

Milano 144

Varese 99

Brescia 62

Monza e Brianza 53

Pavia 45

Mantova 39

Bergamo 42

Cremona 36

Lecco 9

Lodi9

Sondrio 12