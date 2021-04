Covid a Como, i dati dell'11 aprile 2021: 107 nuovi casi

La Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno diffuso i dati dei contagi da covid nel pomeriggio. Il bollettino della giornata di domenica 11 aprile parla di 2.302 nuovi contagi in regione a fronte di 41.303 tamponi eseguiti. La Lombarida arriva così a 766.913 casi dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i ricoveri che in intensiva arrivano a 814 (meno 10 rispetto a ieri) e -163 nei reparti di non intensiva. 77 i decessi.

A Como e provincia i nuovi casi sono 107, ieri erano 276.

I dati per provincia in Lombardia

Milano 734 contagi,

Brescia 367,

Bergamo 244,

Monza 203,

Mantova 132,

Pavia 127, a Varese 112,

a Cremona 80,

a Sondrio 69,

a Lecco 58,

a Lodi 26