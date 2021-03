Controlli anti-covid in centro Como: chiuso anche il McDonald's dei Portici Plinio

Anche il McDonald's è stato chiuso per violazione delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Nel fine settimane le forze dell'ordine hanno controllato diversi esercizi pubblici di Como centro. In quattro di questi locali hanno riscontrato violazioni al decreto legge19 del 25 marzo 2020. Come detto il McDonald's dei Portici Plinio è tra quelli che ha dovuto abbassare la serranda, per la precisione per tre giorni. All'ingresso del fast food è stato affisso un avviso che avverte la clientela, appunto, della chiusura imposta dalla Questura a seguito dei controlli anti-covid.

Altri locali sono stati chiusi per 5 giorni essendo state riscontrate violazioni più gravi alla normativa anti-contagio.