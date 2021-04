Controlli anti-covid: bar di Torno chiuso per 3 giorni

A Torno un bar è stato chiuso dalla Questura per violazione della normativa anti-covid. E' accaduto venerdì 9 aprile 2021 a seguito dei controlli del personale di polizia amministrativa e sociale. Secondo quanto riferito dalla Questura l'esercizio "risultava in piena attività nonostante la chiusura fosse stabilita alle ore 18, veniva consentita la consumazione al banco, il personale alla cassa non indossava la mascherina e mancavano la predisposizione dell'informativa per i fornitori nonché i prodotti igienizzanti".

Il provvedimento emesso dalla Questura prevede la chiusura per 3 giorni.