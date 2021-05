Covid, calendario riaperture: le date previste nel decreto allo studio del Governo

Lunedì 17 maggio Mario Draghi ha convocato una riunione dove si deciderà in merito alle riaperture e al coprifuoco per l'imminente nuovo decreto

Il nuovo decreto è in arrivo (il 24 maggio) e sarà fondamentale per capire se saranno confermate le norme e le riaperture già programmate o se ci sarà una nuova road map, magari con ulteriori allentamenti. Domani, lunedì 17 maggio, Mario Draghi ha convocato la cabina di regia proprio per discutere di questo e di tutto ciò che sarà incluso nel nuovo decreto che dovrebbe avere validità da lunedì 24.

Al momento (ma qualcosa potrebbe cambiare) le riaperture programmate sono queste:

- 15 maggio: al via apertura per piscine (solo all'aperto) e stabilimenti balneari. Questo era già stabilito nello scorso Dpcm.

16 maggio- il ministro Speranza ha già emesso un'ordinanza per cui chi arriva da paesi europei non dovrà fare la mini quarantena.

22 maggio- si ipotizza riapertura dei centri commerciali nei weekend, anche se sarà una decisione da prendere dalla cabina Regia e in molti propendono per spostare questa data al 29

-1° giugno data chiave per le palestre che potranno riaprire, così come i ristoranti al chiuso ma (almeno per il momento) solo fino alle 18 e con consumazione al tavolo. C'è chi spera in un orario più flessibile che possa comprendere la cena.

-15 giugno: potrebbere ritornare al lavoro tutto il comparto fieristico e anche quello di eventi e matrimoni. Dovrebbe anche decadere in questa data la regola per cui ci si può spostare al massimo in quattro (in zona gialla) per andare a trivare parenti e amici.

-1 luglio: possibile riapertura di tutti i parchi divertimento, centri termali e convegni.

Sarà inoltre deciso anche il da farsi sul coprifuoco: in molti vorrebbero solo slittarlo ma c'è pressione per la sua totale abolizione, specie in vista della stagione estiva e turistica. Il coprifuoco non sarebbe invitante per chi volesse prenotare la sua vacanza in Italia.