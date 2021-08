Covid a Como, i dati del 30 agosto: 3 nuovi casi

Sono 140 i nuovi positivi al covid riscontrati in Lombardia lunedì 30 agosto 2021. Lo si apprende dal bollettino che, come ogni giorno, viene diffuso dalle autorità sanitarie per informare sull'andamento della pandemia da coronavirus. I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr'ore sono stati 9.522. Questo significa che il tasso di positività al covid è dell'1,4 per cento. Le persone ricoverate in terapia intensiva in Lombardia per covid sono ora 48, tre in più rispetto al giorno precedente. Nove in più invece le persone ricoverate in terapia non intensiva, per un totale di 341 pazienti. Infine, nell'ultima giornata, una persona è mancata per covid. A Como e provincia i nuovi casi sono 3, ieri erano 37.

I dati di oggi in Lombardia

- i tamponi effettuati: 9.522, totale complessivo: 13.496.096

- i nuovi casi positivi: 140

- in terapia intensiva: 48 (+3)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 341 (+9)

- i decessi, totale complessivo: 33.915 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 42 di cui 18 a Milano città;

Bergamo: 12;

Brescia: 30;

Como: 3;

Cremona: 8;

Lecco: 3;

Lodi: 2;

Mantova: 6;

Monza e Brianza: 6;

Pavia: 7;

Sondrio: 5;

Varese: 3