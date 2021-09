Covid, i dati di Como e provincia del 12 settembre: 13 nuovi casi

Sono 449 i nuovi casi di positivi al covid registrati oggi in Lombardia. I dimessi/guariti sono 331, l'incremento degli attuali positivi è di 115. Registrati anche 3 decessi. I tamponi effettuati in giornata sono 48.882, con un rapporto di positività dello 0,92%.

Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i ricoverati con sintomi salgono a 449 nella regione. Stabili i letti occupati in terapia intensiva, che salvono di un posto (69), a fronte di un ingresso del giorno.

Per quanto riguarda in modo più specifico la città di Como e la sua provincia, nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 13 nuovi contagi da Covid-19. Domani, 13 settembre riaprono le scuole in presenza. A Como ci saranno ingressi scaglinoati per evitare assembramenti come stabilito dalla Prefettura.

I dati di oggi, domenica 12 settembre

i tamponi effettuati: 48.882, totale complessivo: 14.125.914

i nuovi casi positivi: 449

in terapia intensiva: 69 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 412 (+10)

i decessi, totale complessivo: 33.953 (+3)

I dati per provincia

Totale e (incremento)