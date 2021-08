Covid a Como, i dati del 7 agosto: 33 nuovi casi. 756 in Lombardia

Sono 47.650 i tamponi processati, sale a 2,2% (da 1,6%) la percentuale dei positivi in Regione

Sono 47.650 i tamponi processati oggi, 7 agosto in Lombardia di cui 756 risultati positivi. Questo significa che il tasso di positività è al 2,2% (ieri era al 1,6%). Aumentano di 11 pazienti i ricoveri nei reparti ordinari che arrivano cos' a un totale di 259. Uguali a ieri le terapie intensive (35 ricoverati in Lombardia). Un decesso per covid nelle ultime 24 ore. A Como e provincia i nuovi casi sono 33, ieri erano 47.

I dati di tutte le province della Lombardia

Milano 203,

Brescia 72,

Monza e Brianza 48,

Varese 125,

Bergamo 43,

Pavia 25

Mantova 42

Cremona 44

Lecco 15

Lodi 19

Sondrio 26