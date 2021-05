Covid a Como, i dati del 29 maggio: 38 nuovi casi

Prosegue la lotta al virus in Lombardia, mentre le vaccinazioni aumentano ogni giorno di più. Nelle ultime 24 ore sono 620 i nuovi pazienti positivi al covid-19 in Lombardia, l'1,38% dei 44.888 tamponi processati l'ultimo giorno.

I decessi sono 13, da inizio pandemia 33.593. I ricoverati con sintomi sono 1.131 persone, 243 i pazienti in terapia intensiva con tre persone che sono entrate in reparto nelle ultime 24 ore. I guariti dimessi sono oggi 752, 768.559 da febbraio 2020. Gli attualmente positivi risultano essere 33.593, 145 in meno da ieri. A Como i nuovi casi sono 38, ieri erano 52.

I nuovi casi per provincia in Lombardia

Sul fronte delle province sempre Milano guida con 203 nuovi positivi in un giorno. Seguono Bergamo con 89 casi, Varese con 74 e Monza e Brianza con 67. Più indietro Brescia (54) e Como (38). A meno di 20 casi in un giorno ci sono tutte le altre province lombarde: Lecco 16, Pavia 14, Mantova 12, Cremona 10, Sondrio 9 e Lodi 3.