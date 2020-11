Covid a Como, i dati del 16 novembre: 194 nuovi casi. I pazienti in intensiva in Lombardia sono 855

In Lombardia sono stati accertati altri 4.128 casi (a fronte di 18037 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è quindi del 22.89 %. Questo il quadro dell'epidemia covid in Regione lunedì 16 novembre. A Como i nuovi positivi registrati sono 193, ieri erano 425 ma bisogna tenere conto del numero basso di tamponi (ieri erano 38.702) e fare le dovute proporzioni/ considerazioni.

Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 1.526 persone positive al covid. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Le persone ricoverate in terapia intensiva per grave insufficienza respiratoria sono 18 in più rispetto a domenica e in totale i reparti di rianimazione stanno curando 855 casi. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, non ce la fanno

I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 120 unità per un totale di 7.901 . Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 8.756 persone affette da SarsCov2. In una sola giornata, purtroppo, il virus ha ucciso altre 99 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 19.466.

