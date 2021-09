Covid a Como, i dati dell'11 settembre: 24 nuovi casi

Sono 596 i nuovi casi covid in Lombardia nelle ultime 24 ore. 3 i decessi. A fronte di 59.160 tamponi processati. L'indice di positività è dell'1%. In terapia intensiva ci sono 59 pazienti (come ieri) i pazienti nei reparti ordinari sono 402 (11 in piu' rispetto a ieri).A Como e provincia i nuovi casi sono 24, ieri erano 29.

I dati per provincia

Milano 179

Varese, 64

Monza e della Brianza, 37

Bergamo, 43

Pavia, 51

Mantova, 20

Cremona, 20

Lecco, 21

Lodi, 7

Sondrio, 3

Pavia, 51