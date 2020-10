Emergenza Coronavirus: riaprono al Sant’Anna 10 posti letto

L'ospedale Sant'Anna si prepara a una eventuale nuova emergenza sanitaria causata dall'aumento di contagi da covid. Infatti, i ricoveri di pazienti che risultano positivi al tampone sono in aumento. Per questo la direzione di Asst Lariana, insieme all'Unità di crisi e al gruppo Coordinamento covid, ha deciso di organizzare la riapertura di 10 posti letto nell’area Chirurgica 3.

L’attivazione di questo ulteriore reparto all’ospedale Sant’Anna per i pazienti Covid positivi è prevista per la giornata odierna. Al momento i pazienti Covid positivi ricoverati sono 14 nel reparto di Malattie Infettive e 6 nel reparto di Mariano Comense, degenza quest’ultima destinata al ricovero di pazienti Covid positivi asintomatici o pauci sintomatici, in condizioni di stabilità clinica o che necessitano di completare la quarantena fino alla negativizzazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La decisione di attivare questi ulteriori 10 posti letto è legata, tra l’altro, al fatto che Asst Lariana sia stata individuata da Regione Lombardia già lo scorso giugno, come centro di riferimento per il territorio comasco, in quanto dotata delle unità operative di Malattie Infettive, Pneumologia e Terapia intensiva. “Al momento non siamo in una situazione di allarme e abbiamo quindi la possibilità di organizzarci per tempo - osserva il direttore generale di Asst Lariana, Fabio Banfi - La cautela è però d’obbligo considerato che siamo in presenza di un virus che continua a circolare in tutto il mondo”.