Coronavirus, a Como solo 1 positivo al tampone

In lombardia sono stati effettuati 7.933 tamponi e rilevati 119 nuovi positivi per una percentuale pari all'1,5%. Regione ricorda che l'incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale.

Dato comunque confortante per Como dove oggi si segnala 1 solo positivo al coronavirus. -I nuovi casi positivi in tutta la Lombardia sono invece 119 (di cui 11 'debolmente positivi' e 2 a seguito di test sierologico).