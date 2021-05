Coprifuoco alle 22 a Como e in Lombardia: sono gli ultimi giorni?

ll governo lo aveva detto e chiarito, sottolineando a più riprese che a metà maggio ci sarebbe stata una nuova valutazione dei dati e, di conseguenza, una nuova decisione. E ora che metà maggio è (quasi) arrivato, è giunto anche il momento delle scelte. Scelte importanti anche per il lago di Como che, essendo una meta turistica, risente molto anche a livello economico delle chiusure alle 22. E c'è anche chi ha già fatto i conti economici del possibile slittamento del coprifuoco e il Pirellone ha votato una mozione per eliminarlo. Inoltre togliendo il coprifuoco anche le prenotazioni da parte di un target straniero sarebbero certamente incentivate. Ma vediamo le ipotesi.

Le ipotesi sul coprifuoco

Potrebbero essere gli ultimi giorni con il coprifuoco alle 22, questi, con l'esecutivo che sembra intenzionato a spostare un po' più avanti il limite massimo per tornare a casa. La data chiave in tal senso potrebbe essere quella del 17 maggio, quando i partiti della maggioranza dovrebbero aver trovato l'accordo tra loro. Le ipotesi sul tavolo restano sempre due: coprifuoco alle 23 o alle 24, a mezzanotte, mentre sembra molto più improbabile un liberi tutti totale.

Nonostante le aperture delle ultima settimane - con locali aperti e più libertà di movimento nelle regioni gialle - l'epidemia di coronavirus non è ripartita in maniera preoccupante. Pur con un indice Rt in lieve risalita, i dati che arrivano dagli ospedali sono buoni e quindi l'idea del governo, che deve sempre fare i conti con il pressing delle regioni, è quella di continuare con le riaperture, sempre secondo quella logica del "rischio ragionato" tanto cara al presidente del consiglio, Mario Draghi.

