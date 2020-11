Controlli anti-covid a Como e provincia: 152 persone multate nell'ultima settimana

Nel periodo compreso tra il 7 e il 13 novembre le forze dell'ordine della provincia di Como, coordinate dalla Prefettura, hanno complessivamente messo in campo per i controlli anti-covid 524 poliziotti, carabinieri, vigili e militari ripartiti in 237 unità. Ecco i risultati di questa attività nella settimana di riferimento:

- 1130 veicoli controllati

- 3253 persone identificate e controllate

- 152 persone sanzionate per violazioni alla normative COVID

- 365 esercizi commerciali controllati

- 5 Esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa COVID con conseguente chiusura precauzionale (di cui 4 chiusi)