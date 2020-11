Controlli anti-covid a Como e provincia: multate 50 persone nell'ultima settimana

Ancora una settimana di serrati controlli per prevenire e reprimere violazioni alle normative anti-covid. La prefettura di Como ha reso noti i dati relativi agli interventi di tutte le forze dell'ordine impegnate nell'attività di controllo nell'ultima settimana - dal 31 ottobre al 6 novembre 2020 - sul territorio provinciale. In particolare i controlli si sono concentrati nelle fasce pomeridiane e serale e hanno riguardato non solo il capoluogo ma anche i Comuni di maggiori dimensioni e hanno visto impegnati 283 uomini e donne delle forze dell'ordine ripartiti in 127 unità operative. Ecco nel dettaglio l'esito dei controlli nella settimana di riferimento:

- 447 veicoli controllati

- 2130 persone identificate e controllate

- 50 persone sanzionate per violazioni alla normative COVID

- 362 esercizi commerciali controllati

- 4 esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa

COVID con conseguente chiusura precauzionale