Controlli anti-covid al centro commerciale Coop di Rebbio: chiusi e multati due negozi

Due negozi all'interno della galleria del centro commerciale Coop di Rebbio, in via Cecilio, sono stati multati e chiusi per due giorni dai carabinieri e dal nucleo ispettorato del lavoro. Durante un controllo anti-covid effettuato nella giornata del 24 aprile, infatti, i militari hanno trovato aperti i negozi Euronocis e Secondo Strada nonostante il divieto per i punti vendita delle gallerie commerciali di restare aperti nei giorni prefestivi e fesivi. Per entrambi i negozi è scattata la multa da 1.000 euro e la chiusura per due giorni.