Controlli anti-covid, chiuso anche il Pura Vida di Como: serranda abbassata per tutto sabato

Continuano a Como i controlli delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme anti-covid da parte dei locali pubblici come bar e ristoranti. Questa volta nel mirino dei carabinieri e dell'ispettorato del lavoro è finito il Pura Vida (zona Tempio Voltiano). E' stata disposta la chiusura del locale per la serata di venerdì 24 luglio (da mezzanotte in avanti) e per tutta la giornata di sabato 25 luglio 2020).

Di fatto ai titolari del locale è stata contestata la carenza di cartellonistica riferita al gel igienizzante per le mani e la mancata misurazione della temperatura. "E' assurdo - commenta il titolare Mauro Rimoldi - che ora che non è più obbligatoria la mascherina all'aperto dobbiamo misurare le temperatura ai clienti che siedono all'esterno. Noi abbiamo solo tavoli all'aperto. Ad ogni modo, per noi è un danno non indifferente la chiusura di due sere e una intera giornata. Siamo un locale - spiega Rimoldi - che lavora solo 6 mesi all'anno. Due di questi mesi abbiamo dovuto chiudere causa covid e a giugno c'è stato brutto tempo". A questo si aggiunge la multa da 280 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.