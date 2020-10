Misure anti-covid a Como e provincia: controllate 405 attività e identificate 1966 persone

Sono stati intensificati anche a Como e provincia, i servizi di prevenzione e controllo, da parte delle Forze dell’Ordine, per a garantire il rispetto delle disposizioni volte a prevenire e contenere i rischi di diffusione del contagio.

I servizi in questione - la cui direzione è affidata a Funzionari della Polizia di Stato - si avvalgono della collaborazione di tutte le Forze di Polizia, comprese le Polizie Locali, chiamate a concorrere nella verifica dell’osservanza delle prescrizioni in vigore sulla base di specifici piani di controllo, condivisi con la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Questi servizi vengono attuati giornalmente, mediante controllo delle principali aree cittadine, nonchè dei punti di ritrovo e di assembramento e di tutti e locali e le attività commerciali della provincia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele contemplate dalla normativa emergenziale.

Oltre al Comune capoluogo, l’articolato dispositivo di controllo messo a punto interessa i territori dei Comuni di maggiori dimensioni, con servizi concentrati prevalentemente nelle fasce orarie pomeridiane e serali.

Nel periodo compreso tra il 24 e il 30 ottobre, l’attività condotta ha complessivamente coinvolto 326 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 147 unità operative.

364 auto controllate, 1966 persone identificate e controllate e 405 attività commerciali verificate. Di queste 5 sono state sanzionate e fatte chiudere in via preventiva per alcuni giorni. 24, invece, le persone multate perchè non rispettavano le norme in vigore.