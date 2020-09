Nuovi controlli anti-covid: chiusi tre locali a Olgiate Comasco, Eupilio e Como

Non si fermano i controlli anti-covid della Questura di Como in bar, ristoranti e locali serali. Nella serata del17 settembre 2020 gli agenti della divisione di polizia amministrativa e sociale hanno multato tre locali. SI tratta del Dolce Vita di Olgiate Comasco, del Coconut di Eupilio e del Bar Pino di via Recchi a Como. Il Questore ha firmato il provvedimento di sospensione dell'attività per due giorni a causa di alcune carenze nelle normative anti-covid riscontrate in questi tre esercizi pubblici. Le attività sono state multate con una sanzione di 400 euro ciascuna, riducibile a 280 euro se pagata entro cinque giorni.

