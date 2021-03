Controlli anti-covid a Como e provincia: 111 persone multate nell'ultima settimana

Oltre 350 uomini e donne delle forze dell'ordine sono stati impegnati sul territorio di Como e provincia per eseguire i controlli anti-covid coordinati dalla prefettura e dalla questura nell'ultima settimana, dal 13 al 19 marzo. Sono state 2.649 le persone che sono state controllate e di queste 111 sono state multate per avere violato le norme stabilite da ordinanze e dpcm. Ecco nel dettaglio il resoconto dell'attività dei controlli effettuati.

615 veicoli controllati

2.649 persone identificate e controllate n. 2.649

111 persone sanzionate per violazioni alla normativa COVID n. 111

3 persone denunciate alla A.G. per reati vari n. 3

339 esercizi commerciali controllati n. 339

10 esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa n. 10

9 COVID con conseguente chiusura precauzionale (n. 9 provvisoriamente chiusi)