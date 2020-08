Continuano i controlli anti-covid: chiusa per un giorno la birreria a Casnate con Bernate

Continuano i controlli nell'ambito del contenimento del Covid da parte della Questura di Como e dei suoi agenti.

Nella serata del 28 agosto sono stati controllati diversi esercizi pubblici della provincia di Como. I controlli non si sono limitati alle verifiche sulla normativa anti Covid ma anche sul rispetto dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stata infatti sottoposta a controllo amministrativo una sala giochi in Vertemate con Minoprio, la cui attività era già stata sospesa per irregolarità, e il controllo ha consentito di accertare che le precedenti irregolarità erano state sistemate.

È stato effettuato anche un controllo approfondito ad una birreria di Casnate con Bernate. Qui gli agenti hanno rilevato alcune infrazioni non sanabili nell'immediato e che hanno portato quindi, oltre ad una multa, alla chiusura per un giorno dell'attività per poter rendere più sicura la condizione dei consumatori all'interno della birreria.



Le attività di controllo continueranno nei luoghi maggiormente frequentati e a rischio maggiore di contagio, a tutela del benessere e della salute collettiva.