Controlli anti-covid a Como e provincia: 47 persone multate nell'ultima settimana

Attività di controlli molto intensa quella messa in campo dalle forze dell'ordine di Como e provincia coordinate dalla Prefettura per il contrasto delle violazioni alle norme anti.covid. In una settimana - dal 2 all'8 gennaio 2021 - i controlli di polizia di Stato, carabinieri, polizie locali e guardia di finanza hanno visto ben 47 sanzioni nei confronti di altrettante persone.

Le persone controllate sono state in tutto 2009, i veicoli 450, gli esercizi commerciali 239. Un negozio è stato chiuso mentre una persona è stata denunciata per inadempienza agli obblighi sanitari (quarantena).