Contagi record: al vaglio l'obbligo vaccinale e super green pass per tutti i lavoratori

Dopo tutti i disagi e le code chilometriche per poter fare un tampone, il green pass ottenuto con questo strumento sembra avere i giorni contati e sarà uno degli argomenti caldi della riunione del consiglio dei Ministri di oggi 29 dicembre. Il consiglio dei Ministri era stato convocato con un altro ordine del giorno ma i numeri della pandemia porteranno in aula questi temi per cui si aspettano decisioni rapide.

Anche a Como i disagi sono stati molti: traffico, colonne di gente in fila fuori dalle farmacie e per alcune ore i test rapidi sono stati introvabili.

Nonostante si stiano riorganizzando orari e modalità della tamponatura, uno dei punti chiave della riunione del Cdm verterà sul rendere o meno il super green pass (ottenuto con il vaccino o la guarigione dal covid) obbligatorio per tutti i lavoratori.

Il ministro della Salute Roberto Speranza, come riportato anche su Il Corriere della Sera, spinge per la linea dura dato l'aumento esponenziale di contagi dovuti alla variante Omicron.

Oltre a questo, come già anticipato e trapelato negli scorsi giorni, sarà discussa dal Cts la durata della quarantena in base alla vaccinazione.

Si parlerà delle mascherine Ffp2 per valutare prezzi calmierati dato l'obbligo di indossarle anche sui mezzi pubblici.

All'ordine del giorno anche la ripresa delle scuole: se con il monitoraggio della prima settimana di gennaio i dati saranno ancora in aumento, non si esclude che in alcune aree il rientro in classe venga posticipato anche se sia il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che il premier Mario Draghi sono determinati nel voler evitare la Dad.

Riunite anche le Regioni già dalle 9.30 di stamattina.

Cdm, Cts e Regioni si confronteranno sull'ulteriore stretta prima della totale ripresa delle attività lavorative e scolastiche dopo le feste Natalizie.