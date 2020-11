Como in zona arancione da domani o dal 4 dicembre? Ma cambia poco

Da giorni si discute sul fatto che la Lombardia possa passare dalla mai acettata zona rossa a quella arancione. Anche ieri abbiamo vissuto a tale proposito l'ennesimo scontro tra il governatore lombardo Fontana e il premier Conte. In teoria, stando agli indicatori che determinano l'attribuzione del colore di una zona, la Lombardia avrebbe i dati in ordine per abbassare il suo livello di guardia ad arancione già da domani. Tuttavia, tanto a Roma quanto in ambienti medici, si spinge perchè la Lombardia resti rossa almeno ancora una settimana, ovvero almeno fino alla fatidica data del nuovo Dpcm, atteso per il prossimo 3 dicembre.

Ma nei fatti per i cittadini comaschi cosa cambierebbe? Come si vede nello schema poche cose, essenzialmente tre: le rissumiamo.

1) Riaprono tutti i negozi

2) Ci si può spostare all'interno del proprio Comune senza autocertificazione prima del coprifuoco

3) Riprendono le lezioni in classe anche le seconde e terze medie