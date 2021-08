Como, vaccini per il personale scolastico: dove si può andare anche senza prenotazione

Il nuovo decreto prevede che il personale scolastico sia munito di green pass.

È stato introdotto quindi l'obbligo di vaccinazione (o tampone negativo in assenza di esenzione) per il personale scolastico, altrimenti dopo cinque giorni di assenza ingiustificata si vedranno sospendere lo stipendio.

Asst lariana ricorda che l'accesso in autopresentazione agli Hub è consentito oltre che agli over 60 anche al personale scolastico (docente e non).

Dove andare a Como e provincia

Gli Hub di Asst Lariana sono a Villa Erba, a Cernobbio, aperto fino al 15 agosto, tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l'Hub chiuderà alle ore 14) e a Lariofiere, ad Erba, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 (il 15 agosto l'Hub chiuderà alle ore 14).