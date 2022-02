Vaccini anti covid, il 25 febbraio l'Open Night a Como

Venerdì 25 febbraio, l’Hub di via Napoleona a Como sarà aperto con orario straordinario fino alle ore 22. All’Open Night, dalle 20 alle 22, senza appuntamento potranno presentarsi per la somministrazione della prima, seconda o terza dose, adolescenti a partire dai dodici anni compiuti ed adulti. Bisognerà avere con sé un documento d’identità e la tessera sanitaria.

Per quanto riguarda le iniziative di promozione della campagna vaccinale, sabato 26 e domenica 27 febbraio si svolgerà l’ultimo degli Open Day dedicati ai bambini (a partire dai 5 agli 11 anni) e ai loro familiari (genitori o accompagnatori). Dalle 8 alle 20 di entrambe le giornate sarà possibile presentarsi senza appuntamento nell’Hub di Como, in via Napoleona.

Da domani, infine, facendo seguito alla riorganizzazione della campagna vaccinale e al collegato piano di ripresa delle attività sanitarie, nell’Hub di Como in via Napoleona verrà riunificata la somministrazione del vaccino per i bambini, gli adolescenti e gli adulti. La riorganizzazione degli spazi all’interno del Padiglione Negretti consentirà di avere percorsi dedicati per il gruppo dei bambini (dai 5 agli 11 anni) e per il gruppo degli adolescenti e degli adulti (a partire dai 12 anni).