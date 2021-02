Como fa il pieno di visitatori prima di tornare in zona arancione: una domenica (quasi) normale

Voglia di normalità, ecco la sensazione che si percepiva sul lungolago di Como oggi domenica 28 febbraio. A parte qualche problema col traffico, come del resto è accaduto anche ieri, sabato 27 febbraio, è stata una giornata caratterizzata da temperature quasi primaverili, sole e un lago che si è mostrato in tutto il suo splendore. Già dalle prime ore della mattina si registravano molti ingressi in città ed i principali parcheggi prima di mezzogiorno avevano già esaurito i posti auto. Il traffico pedonale, secondo le disposizioni del sindaco Landriscina, è stato veicolato in senso antiorario nelle zone centrali della città e in viale Geno e Lungo Lario Trieste (da piazza Matteotti a piazza del Gasperi) è stata vietata la circolazione ai veicoli, compresi i monopattini.

Ristoranti e bar pieni (come da norme anti-covid) e molta gente a passeggio. Nel momento in cui scriviamo (le 18.47 circa), dalla Questura o dagli altri organi competenti non sono stati segnalati particolari episodi. Insomma, una domenica quasi normale, come dovrebbe essere a Como. Loris Lucini è il nostro lettore che ci ha inviato la foto di copertina intitolandola: Ultimo giorno di libertà.

Da domani saremo in zona arancione con tutte le relative limitazioni.