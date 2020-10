Como, traffico in tilt sulla Napoleona per i tamponi drive-in

La situazione a Como sta diventanto preoccupante. Il panico tra i cittadini per l'emergenza sanitaria è palpabile e lo dimostra la coda di questa mattina, sabato 24 ottobre, in via Napoleona per accedere alla postazione drive-in dove vengono effettuati i tamponi nei pressi del vecchio Sant'Anna. Una coda infinita che sta persino causando ripercussioni sul traffico. Decine e decine di persone in auto in fila per accedere al servizio come dimostrano le foto scattate pochi attimi fa, Un sabato mattina decisamente allarmante: molte persone, nella necessità di verificare la propria positività o negatività, sono costrette a questa odissea.

I dati allarmanti di questi giorni, che hanno portato al nuovo lockdown, hanno evidentemente allarmato i comaschi. Si rischia così il collasso delle strutture ed è evidente che in qualche modo la capacità di fornire il tampone deve essere allargata per rendere più agevole ai cittadini la possibilità di accedere al servizio dell'Ats.