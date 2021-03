Como in zona arancione rinforzato, ma in centro storico restano attivi i sensi unici pedonali durante il weekend

Anche per questo fine settimana, nonostante Como sia in zona arancione scuro e nessuno si possa muovere fuori dal proprio Comune, tanto meno per venire nel capoluogo, Palazzo Cernezzi ha disposti dei provvedimenti specifici in centro e nell’area verso il lago per evitare assembramenti e ridurre il più possibile il rischio di contagio. I provvedimenti sono stati presi anche in considerazione delle ulteriori disposizioni degli enti superiori in seguito al rapido peggioramento della situazione epidemiologica e della diffusione delle varianti.

Come nello scorso fine settimana, dalle ore 14:00 alle 20:00 di sabato 6 e domenica 7 marzo sono previsti i sensi unici pedonali nelle vie del centro storico più esposte al rischio di assembramenti, considerando la larghezza limitata, e nell’area verde attrezzata fronte piazza Cavour, oltre alla chiusura della diga foranea.

Non è stata prevista a priori la chiusura di viale Geno: questa, come ulteriori provvedimenti che si potranno rendere necessari, saranno adottati dalla Polizia locale in base alle situazioni specifiche che si verificheranno. Anche perchè, vista la situazione di allerta arancione rafforzato in tutta la Regione, come detto, nessuno potrà venire a Como dal resto della Lombardia.

Per quanto riguarda i sensi unici pedonali: lungo il percorso a quadrilatero composto da via Vittorio Emanuele II (tratto da via Indipendenza a piazza Duomo), via Cinque Giornate (tratto da piazza Duomo a via Boldoni), via Luini (tratto da via Boldoni a via Indipendenza) e via Indipendenza (tratto da via Luini a via Vittorio Emanuele) i pedoni dovranno circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario). Nelle medesime strade è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli, nonché l’utilizzo di acceleratori di andatura (monopattini), fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone disabili muniti di apposito contrassegno. I veicoli a motore autorizzati ad accedere ai parcheggi privati insistenti nell’area indicata potranno accedere e sostare nell’area alberata di piazza Roma.

Nell’area verde attrezzata fronte piazza Cavour i pedoni dovranno circolare unicamente in senso antiorario (è fatto divieto di circolare in senso contrario).