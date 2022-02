Como, Rsa Ca' d'Industria: visite di 30 minuti e solo con tre dosi. Vietato ogni contatto

Se per molti aspetti la vita sta riprendendo una sorta di normalità, ci sono ancora situazioni di criticità dovute alla pandemia e che vedono coinvolti i soggetti più fragili. Alla Rsa Ca' d'Industria a Como la procedura per le visite ai parenti è ancora molto rigida. Si può andare a fare visita a un parente prenotando e solo se si sono fatte tutte e tre le dosi di vaccino anti-covid. Se si hanno due dosi e si è guariti dal covid bisogna comunque fare un tampone. Gli incontri durano 30 minuti e non ci può essere alcun contatto fisico, scambio di telefonini o di oggetti. I famigliari sono stati avvisati dei nuovi metodi per accedere alla Rsa tramite una mail inviata in data 11 febbraio. Non possono entrare i bambini con meno di 12 anni e nemmeno gli animali da compagnia.

Le visite anche con tutte queste norme vengono fatte in un salone dove viene sempre mantenuta la distanza di due metri tra i famigliari e la persona residente nella Rsa. Per la durata dell'incontro (massimo 30 minuti) vanno indossate le mascherine di tipo Ffp2.