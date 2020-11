L'insolito appello: i ristoranti Comaschi invitano i loro clienti ad ordinare dai locali concorrenti

Come Burger King ha invitato, in questo momento di forte crisi, i suoi cienti ad ordinare da Mc Donald's, così anche alcuni ristoranti Comasci si sono stretti in una forte solidarietà, dove, tramite i social invitano i loro stessi clienti a ordinare ( da asporto o take away, come consente il periodo) dai loro concorrenti.

E così sui vari profili social delle attività ristorative comasche, vediamo appelli accorati dove si chiede di ordinare anche da chi di solito, è un "ristorante rivale". Tutti impazziti? No, semplicemente solidali e consapevoli di essere tutti sulla stessa barca e di dover condurre questa "battaglia" e superare il periodo insieme.

Un grande gesto, che dimostra come la categpria sia consapevole di stare attraversando un momento di crisi dove non è utile ne producente rimanere divisi ma, al contrario, dimostrare che l'unione fa la forza e che da questa enorme diffcoltà se ne uscirà, forse, tutti insieme.

Gallery