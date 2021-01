Fuga dal lockdown, due 14enni scappano di casa: "Vogliamo vivere". Ritrovate

Una storia che dovrebbe farci riflettere, quelle delle 2 ragazze di 14 anni che, stanche della vita da lockdown, sono scappate di casa. Le due amiche hanno deciso di fuggire e in qualche modo, riappriopriarsi della loro libertà, martedì 19 gennaio, uscendo di nascosto da casa e lasciando solo un biglietto. Il papà di una delle due lo ha trovato sopra il pc della figlia, il foglio dove c'era scritto: "Mi sono stancata di non poter vedere i miei amici, me ne vado". L'altra famiglia è stata informata, invece, via Messenger: "Voglio vivere, abbi fiducia in me".

Come raccontato da La Provincia di Como, i genitori delle due adolescenti hanno subito cercato notizie telefonando ad amici e compagni di scuola ma senza grossi risultati. Alla fine si sono rivolti ai carabinieri di Como che le hanno rintracciate in zona Villa Guardia, il giorno dopo. Le ragazze hanno detto di aver trascorso la nottata in un parco, ma sembra ipotesi più palusibile che siano state ospitate da un amico che non hanno voluto coinvolgere. La loro destinazione voleva essere Milano o la Liguria. Ma sono sempre rimaste tra Como e Cantù.

Certamente una vicenda che fa riflettere, e ci fa ricordare cosa significa essere adolescenti. Un momento giù complesso e difficile in una situzione di normalità e che, ai tempi del covid, è sicuramente ancora più esasperante perchè i rapporti interpersonali sono molto limitati. Proprio in quell'età dove si vorrebbe esplorare il mondo, ci si ritrova in pieno lockdown. Con sogni grandi e quella voglia di andar via e ribellarsi che rimane tra Como e Cantù.