Como e provincia: dal 30 marzo si parte con il Centro Vaccinale a Lario Fiere

A partire dalla prossima settimana, dal 30 marzo, Asst Lariana attiverà con il proprio personale, un nuovo Centro Vaccinale a Erba, Lario Fiere. L'attivazione - legata alla preannunciata consegna di dosi aggiuntive di vaccino Pfizer - consentirà di somministrare almeno la prima dose a tutte le persone over 80 del territorio lariano entro l'11 aprile.

Con l'occasione si rinnova l'invito ad osservare scrupolosamente l'orario di convocazione e quindi di presentarsi al massimo un quarto d'ora prima rispetto al proprio appuntamento, una misura necessaria per evitare assembramenti. Si ricorda, inoltre, che il Centro vaccinale non può spostare o modificare gli appuntamenti assegnati dal portale regionale. Solo nel caso in cui i coniugi fossero stati convocati per la stessa giornata ma in orari diversi è possibile anticipare la vaccinazione, diversamente è necessario attenersi a quanto comunicato. Se possibile è bene presentarsi con un solo accompagnatore. In un'organizzazione complessa quale è quella dei Centri Vaccinali ogni dettaglio è infatti essenziale e può ripercuotersi su tutta la programmazione della giornata. I disguidi di ieri, risolti poi nella stessa mattinata, sono stati il risultato di un insieme di concause, innescato dall'avvio delle vaccinazioni in ritardo di quindici minuti. Gli spazi a disposizione per l'accoglienza non possono essere modificati ed è per questo che è necessario che ognuno, Asst Lariana per prima naturalmente, faccia la propria parte. Nessuna responsabilità è attribuita ai cittadini ma chiediamo con forza la loro collaborazione.