Como, il presidio degli operatori sanitari: "Denunciamo il disagio e la fatica"

Sono tanti i presidi e le manifestazioni che si stanno svolgendo a Como e in tutta Italia a causa delle problematiche sorte per la pandemia. Problemi economici, sociali, psicologici. Sembra che si sia arrivati ad un punto di stanchezza e, per qualcuno di disperazione. Oggi, 8 aprile, in via Napoleona si è tenuto anche il presidio degli infermieri e degli operatori sanitari. Poco riposo, ferie negate, disagio e difficoltà per gli operatori sanitari, oramai da un anno. La richiesta dei loro rappresentanti è di bandi immediati per poter assumere persone in grado di dare il cambio a chi è già stremato e sbloccare le ferie per questi lavoratori.

"Hanno promesso assunzioni, ci hanno detto, ma non ne abbiamo vista una"