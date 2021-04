Torna il mercato di Porta Torre, ma sulle bancarelle niente merce: è la forte protesta degli ambulanti

Un gesto forte e simbolico ma che riesce perfettamente a rendere l'idea della situazione che stanno vivendo gli ambulanti: giovedì 8 aprile torneranno le bancarelle a Como, al mercato di Porta Torre ma senza merci in vendita.

È la protesta organizzata da Goia e a cui ha aderito anche Confesercenti Como.

È stato Maurizio Zuffada, dell'associazione Goia, ad andare in Questura a richiedere i permessi che sono stati concessi. Domani, 8 aprile, a partire dalle 8.30 gli ambulanti si uniranno in questa particolare manifestazione.

«Non ci sarà la circolazione dei furgoni, ma sarà un presidio statico, con le bancarelle proprio come un mercato senza merce. Goia è un'associazione di ambulanti indipendenti che questo problema lo vive sulla pelle e non dietro una scrivania. Abbiamo toccato il fondo del barile, e chiediamo la riapertura immediata», questa le parole di Zuffada.

«Chiusure e aperture a singhiozzo sono state devastanti per il nostro come per altri settori. E anche con la deroga dell'Art. 23 per la vendita dell'intimo non cambia molto perchè noi come associazione siamo uniti: dobbiamo riaprire tutti, con le dovute cautele e seguendo le norme ma non c'è più tempo per aspettare. I ristori sono arrivati a qualcuno, ad altri no. Le faccio un esempio lampante: sia io che mia moglie abbiamo Partita Iva, a lei a novembre qualcosa è arrivato, a me nulla».

Maurizio Zuffada, in rappresentanza di Goia e degli ambulanti Comaschi ribadisce che l'unione fa la forza e l'appoggio di Confesercenti è senz'altro un bene, specie in questi periodi di disgregazioni.

Goia, come associazione a livello nazionale, ha già organizzato manifestazioni simili in tutta Italia: Torino, Milano, Brescia e molti ambulanti di Como hanno partecipato. Adesso è il momento di rendere protagonista attiva di questa protesta la nostra città.

L'appuntamento è quindi domani, giovedì 8 aprile, a Porta Torre intorno alle 8.30.