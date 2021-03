L'iniziativa di questo presidio nasce da Confesercenti Como (si veda locandina allegata) e invita tutti a Porta Torre martedì 30 marzo alle ore 10,30 per chiedere l'apertura (in sicurezza) di tutte le attività. Bar, negozi, ristoranti, attività sportive: uniti nel domandare di poter lavorare, ovviamente con le misure idonee per evitare contagi.