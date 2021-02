È solo uno il medico del Valduce che non vuole vaccinarsi: "Motivi personali"

«Non esiste nessuna corrente no Vax tra i medici del Valduce. Quelli che non si sono vaccinati alla prima chiamata erano semplicemente malati e appena possibile faranno in vaccino. C'è solo un professionista che ha rifiutato di essere vaccinato, per suoi motivi personali. Stiamo cercando "di convincerlo".»

Sono queste le parole riferiteci telefonicamente dal un medico all'interno del Valduce che ha chiesto di rimanere anonimo. Stando a questa dichiarazione non ci sarebbe nessuna corrente anti Vax, almeno non tra i dottori dell'ospedale di Como.