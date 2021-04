Bus a Como, dal 12 aprile torna l'orario scolastico-covid potenziato

Con la riaperture delle scuole torna l'orario feriale scolastico-covid potenziato dei mezzi di trasporto pubblici di Asf Autolinee sulle linee urbane ed extraurbane a partire da lunedì 12 aprile.

Il servizio è caratterizzato dall’aggiunta di circa 160 corse e dalla rimodulazione di altre. La capienza di tutti i

mezzi resta comunque ancora limitata al 50%. "Modifiche e nuove corse - comunicano da Asf - sono state riorganizzate per far fronte alle richieste da parte dell’utenza, in modo da riuscire a dare un servizio ottimale per tutte le diverse esigenze, sia lavorative che scolastiche con lo scaglionamento degli ingressi".

È già possibile trovare i nuovi orari in vigore dal 12 aprile sul sito www.asfautolinee.it.