Como, dicono di essere tutti congiunti: multati 10 clienti al bar senza mascherina

Durante le operazioni di controllo del rispetto delle norme anti Covid ieri, 1 ottobre, il Wine Bar Est Est Est di Como è risultato perfettamente in regola con le vigenti normative. Sono state però multate 10 persone che si sono dichiarate congiunti nel momento in cui entravano nel locale e per questo motivo non indossavano la mascherina.

Attenzione quindi anche alle responsabilità personali, oltre che a quelle dei proprietari dei locali. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.