Como in zona arancione, preoccupano i dati della Lombardia

In base al monitoraggio della Cabina di Regia, il cui esito ufficiale è atteso per questo pomeriggio, la Lombardia passa in zona arancione. Come avevamo anticipato questa mattina, i dati a Como e in tutta la Regione sono in costante peggioramento, almeno per quel che riguarda il rialzo del numero di contagiati.

Ma a togliere la Lombardia dalla zona gialla, insieme a Piemonte e Marche, non sarebbe l'indice Rt, che rimane seppure di poco sotto la soglia 1, ma il generale rischio alto di diffusione del contagio da covid. Insomma ad allarmare gli esperti è la tendenza al rialzo della curva epidemiologica che ha già portato alcune province lombarde in zona rossa o arancione scuro in virtù appunto del moltiplicarsi di contagi, probabilmente anche a causa della variante inglese. Ma dal Pirellone arrivano voci chre la partita non sarebbe ancora chiusa e comunque di un generale malcontento se dovesse essere ufficialmente imposto da Roma il passaggio della Lombardia in zona arancione.

Il provvedimento, se confernato, scatterà da lunedì 1 marzo, novità anticipata ieri dal governo attraverso il ministro Maria Stella Gelmini, o non già da domenica come in passato. Di fatto tornano a chiudere anche a pranzo bar, ristoranti, mentre le scuole superiori tornano alla dad. Qui le faq con tutte le indicazioni relative ai divieti in zona arancione. Ovviamente romane invariato il coprifuoco sempre in vigore dalle 22 alle 5.