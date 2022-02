Bollettino covid del 15 febbraio: a Como 439 nuovi casi

Stando ai dati diffusi da Regione Lombardia nella giornata del 15 febbraio 2022, continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-41). A fronte di 107.798 tamponi effettuati, sono 7.757 i nuovi positivi (7,1%).

I dati del 15 febbraio 2022

- i tamponi effettuati: 107.798, totale complessivo: 32.179.874

- i nuovi casi positivi: 7.757

- in terapia intensiva: 166 (+4)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.872 (-41)

- i decessi, totale complessivo: 38.109 (+33)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.236 di cui 893 a Milano città;

Bergamo: 703;

Brescia: 1.090;

Como: 439;

Cremona: 302;

Lecco: 235;

Lodi: 131;

Mantova: 482;

Monza e Brianza: 642;

Pavia: 526;

Sondrio: 111;

Varese: 575.