Al grido di "libertà" scende in piazza la Como che non vuole il Green Pass

In tanti in piazza Cavour, tra manifesti e slogan

In tanti comaschi si sono ritrovati in piazza Cavour oggi, sabato 24 luglio, per partecipare alla manifestazione organizzata per protestare contro il Green Pass adottato dal governo Draghi.

La folta partecipazione all'evento ha dimostrato che a essere contrari al nuovo "lasciapassare verde" non sarebbe uno sparuto gruppo di no vax ma una parte consistente, seppur minoritaria, di popolazione. Infatti anche in altre città si è registrata una grande adesione a questa manifestazione che ha avuto un respiro nazionale.

"Libertà, no Green Pass, no dittatura": questi alcuni degli slogan profusi a squarciagola dai manifestanti. La folla di piazza Cavour era composta da persone di diverse età e prive di colori politici, a rappresentamza di una trasversalità dal punto di vista sociale della protesta.