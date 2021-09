Como, giornata di vaccini senza prenotazione per le donne incinte

Sarà presso il padiglione Negretti in via Napoleona: le informazioni di ATS Insubria

Prosegue la campagna vaccinale sul territorio dell’ATS Insubria e si amplia con un’offerta dedicata alle donne in gravidanza e allattamento.

L’analisi elaborata dal gruppo di esperti del Comitato Percorso Nascita e Assistenza Pediatrica –Adolescenziale di Regione Lombardia e i Referenti delle Società Scientifiche, sulla base dei dati scientifici ed epidemiologici ad oggi disponibili, evidenzia come la gravidanza possa rappresentare un fattore che aumenta il rischio di incorrere in forme severe di infezione da Covid-19. Si raccomanda pertanto di effettuare la vaccinazione anti COVID-19 in quanto protegge la salute della mamma, quella del bambino, della famiglia e della comunità.

Con questo intento, in collaborazione con le ASST del territorio, alle donne in gravidanza e in allattamento viene data la possibilità di accesso diretto, senza prenotazione, secondo la seguente programmazione:

CV Schiranna Piazzale Roma, 1 Loc. Schiranna - VARESE 11 e 12 settembre 8.00 - 20.00 CV Malpensa Fiera Via XI Settembre, 16 BUSTO ARSIZIO tutti i giorni dal 6 al 13 settembre 9.00 - 14.00 CV Como Pad. Negretti Via Napoleona, 60 – COMO 19 settembre 8.00 - 18.00

Rimane comunque valida la possibilità di prenotare l’appuntamento presso qualsiasi centro vaccinale tramite il portale regionale con disponibilità garantita in 24/48 ore fino al 12 settembre.

Sarà necessario essere muniti di Tessera Sanitaria