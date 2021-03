Como, non solo i giochi: anche gli alberi sono intoccabili?

Non è chiara la logica per la quale in alcuni giardini i giochi per bambini siano utilizzabili mentre in altre aree attrezzate per i più piccoli non lo siano. Colpisce il caso dell'area giochi di via Lungo Lario Trento (ex passeggiata Zambrotta, per intenderci) dove il nastro rosso e bianco, che in genere delimita zone e strutture a cui è vietato accedere, è stato avvolto non solo intorno alle giostrine ma addirittura intorno agli alberi. E' molto probabile che sia lo scherzo di qualche bontempone . Infatti, sarebbe incredibile che venga addirittura vietato alla gente di avvicinarsi a una pianta. Nell'attesa di chiarire questo aspetto, resta comunque mortificante per i bambini trovare ancora zone in cui è proibito usare i giochi. Infatti, l'ordinanza regionale che vietava l'utilizzo dei giochi ai bambini per evitare assembramenti aveva era valida per il periodo dal 5 al 14 marzo.